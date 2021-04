İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti

"TAKİPÇİM YÜKSEK BENİM"

Tüm bu olanları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Transseksüel olduğunu söyleyen bir kişinin yaptıkları ise bu kadarına da pes dedirtti. İntihara teşebbüsü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayıp, olayı takipçileriyle an be an paylaşan kişi, kendisini görüntüleyen kameralara dönüp “Ben canlı yayındayım şu an. 177 kişi izliyor. Takipçim yüksek benim. Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor” dedi.

"GÖZLERİM GÜZEL Mİ?

Gazetecilerin kendisini çektiğini de takipçileriyle paylaşan kişi, muhabire de "Gözlerim güzel mi" diye soru yöneltti. Şahıs polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. (İHA)