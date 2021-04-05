İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti

Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.’yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Muharrem A.’nın aç olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri yakın bölgedeki bir restorandan yemek söyledi.

EŞİ GÖZYAŞLARIYLA İKNA ETTİ

Muharrem A.’nın yemeği kabul etmeyip bulunduğu yerden ayrılmaması üzerine olay yerine eşi ve çocukları getirildi. Polis ekipleri çocukları falez kısmına yaklaştırmazken, Muharrem A.’nın eşi, uçurum kenarına gözyaşı dökerek geldi. Kocasına seslenen kadın, bir süre sonra eşini ikna etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çabaların ardından Muharrem A. polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.