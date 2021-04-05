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  4. İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti

05.04.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da eşiyle tartışan bir kişi, falezlerde intihar teşebbüsünde bulundu. O anları sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaşan bir şahsın sözleri ise pes dedirtti. Transseksüel olduğunu söyleyen kişi, “Takipçim fazla benim. Şu an 177 kişi izliyor” dedi.

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti

Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.’yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Muharrem A.’nın aç olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri yakın bölgedeki bir restorandan yemek söyledi.

EŞİ GÖZYAŞLARIYLA İKNA ETTİ

Muharrem A.’nın yemeği kabul etmeyip bulunduğu yerden ayrılmaması üzerine olay yerine eşi ve çocukları getirildi. Polis ekipleri çocukları falez kısmına yaklaştırmazken, Muharrem A.’nın eşi, uçurum kenarına gözyaşı dökerek geldi. Kocasına seslenen kadın, bir süre sonra eşini ikna etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çabaların ardından Muharrem A. polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

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"TAKİPÇİM YÜKSEK BENİM"

Tüm bu olanları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Transseksüel olduğunu söyleyen bir kişinin yaptıkları ise bu kadarına da pes dedirtti. İntihara teşebbüsü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayıp, olayı takipçileriyle an be an paylaşan kişi, kendisini görüntüleyen kameralara dönüp “Ben canlı yayındayım şu an. 177 kişi izliyor. Takipçim yüksek benim. Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor” dedi.

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"GÖZLERİM GÜZEL Mİ?

Gazetecilerin kendisini çektiğini de takipçileriyle paylaşan kişi, muhabire de "Gözlerim güzel mi" diye soru yöneltti. Şahıs polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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