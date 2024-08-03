İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi, bugünkü başyazısında, yaklaşan operasyonun öncekinin aksine Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in derinliklerindeki bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını hedef alacağını öne sürdü. Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi sonrası bölgede gerilim tırmanırken, İran'ın İsrail'e tehditleri tansiyonu daha da yükseltti.

'İNTİKAM' YEMİNLERİ ETMİŞLERDİ

İran ve bölgedeki müttefik örgütler, suikast sonrası "intikam" sözü vermişti.

Dün gece ise İran’ın Kanal 3 Televizyonu spikeri canlı yayında, “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" şeklinde dikkat çekici bir açıklama yaptı.

ORTA DOĞU'DA HAREKETLİLİK

Ardından ABD ise bölgeye ilave savaş uçağı ve savaş gemisi gönderme kararı aldı.

Öte yandan çok sayıda ülkenin havayolu şirketleri, Beyrut ve Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

İran’dan art arda yapılan açıklamalar sonrası henüz bir saldırı gerçekleşmedi ancak bölge hâlâ tetikte.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERİN KONUTLARI HEDEF OLACAK"

NTV'de yer alan habere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Kayhan gazetesi bugünkü başyazısında, İran'ın nisan ayında İsrail'e düzenlediği ve İsrail şehirlerinin dışında sadece birkaç üssü hedef alan operasyonunu hatırlattı.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Gazetenin manşetinde, "Haniye'nin kanının intikamı için geri sayım" başlığı kullanıldı.

Haberde, yaklaşan yeni operasyonun, öncekinin aksine "Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in "derinliklerindeki" bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını" hedef alacağı belirtildi.

"Gelecek operasyon daha çeşitli, dağınık ve engellenmesi daha zor olacak" denildi.

"GEMİLER AĞIR SALDIRIYA UĞRAYACAK"

Habere göre Tahran'ın İsrail'e düzenleyeceği misilleme operasyonunda uzun menzilli ve hassas füzeler ile insansız hava araçları "kesinlikle" masadaki seçenekler arasında yer alacak.

Ancak nisan ayında İsrail'e yapılan saldırının aksine, seçenekler muhtemelen 1,500 kilometre uzaklıktan ve sadece İran'dan fırlatılan iki ya da üç tür füze ve insansız hava aracıyla sınırlı kalmayacak.

EKONOMİK HEDEFLER VURULACAK

Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak ve İsrail'in ekonomik hedefleri askeri saldırılardan muaf olmayacak.

Kayhan gazetesi ayrıca yaklaşan misilleme operasyonunda İran ordusunun stratejik zarar vermenin yanı sıra "acı verici insan kayıplarını" da göz önünde bulundurması gerektiğini yazdı.