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İOKBS sınavı ne zaman? 2021 bursluluk sınav tarihleri açıklandı!

16.03.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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İOKBS sınavı ne zaman? 2021 bursluluk sınav tarihleri açıklandı!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS); 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ve hazırlık sınıflarını kapsayan bir bursluluk sınavıdır. İOKBS sınavının başvuruları, 8 – 26 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınava başvuru yapmak isteyen adayla, MEB ve E-okul sistemini kullanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. İOKBS sınavı ile ilgili henüz bir erteleme kararı açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği İOKBS sınavı için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. İOKBS için sınav tarihi 25 Nisan olarak açıklandı. İOKBS sınav sonuçları 18 Haziran’da www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

2021 İOKBS NE ZAMAN?

5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular 8 Şubat'ta başladı ve 26 Şubat tarihinde son buldu. Öğrenciler başvurularını internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiler. Yapılan açıklamalara göre İOKBS sınav tarihi ise 25 Nisan 2021’de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00 olarak belirlendi.

Birçok öğrencinin ve velinin beklediği bu sınav için erteleme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), tek oturumda gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Haziran’da www.meb.gov.tr internet üzerinden ilan edilecek.

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İOKBS NEDİR? İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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