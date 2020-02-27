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iOS ve Android cihazlarda skandal açık! Milyonlarca cihaz etkileniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

iOS ve Android cihazların Wi-Fi ağlarında skandal bir güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik şirketi ESET tarafından keşfedilen ve Kr00k ismi verilen bu açık o kadar büyük ki milyonlarca iPhone ve Android cihaz bu güvenlik açığından etkilenebiliyor. İşte Kr00k güvenlik açığından etkilenen iOS ve Android cihazların listesi...

iOS ve Android cihazlarda skandal açık! Milyonlarca cihaz etkileniyor

iOS ve Android cihazlarda zaman zaman güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor. Bu durum söz konusu firmaların yazılımdaki açıkları kapatmasıyla büyük oranda çözülüyor. Ancak söz konusu açık donanımdan kaynaklı ise çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. ESET tarafından yapılan araştırmalar sonucunda keşfedilen Kr00k isimli Wi-Fi güvenlik açığı da bu tip bir açık.

KR00K Wİ-Fİ AÇIĞI SAYESİNDE BİLGİLERE ERİŞİYORLAR

ESET'in aktardığına göre yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan söz konusu Wi-Fi güvenlik açığı, iOS ve Android cihazların donanımında yer alıyor. Broadcom üretimi Wi-Fi antenlerde bulunan bu açık kullanılarak iOS ve Android kullanıcılarının verilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Böylece iPhone veya Android işletim sistemli bir akıllı telefon kullanan kişilerin bilgileri hackerların eline geçiyor.

iOS Android Kr00k

ŞİMDİLİK TEK ÇÖZÜM WPA2 PROTOKOLÜNE GEÇMEK

ESET araştırmacılarının kullanıcılara vereceği tek tavsiye ise Wi-Fi protokollerini gözden geçirmeleri. ESET'e göre Kr000k isimli açık en çok WPA2-Personal ve WPA2-Enterprise protokollerinin içinde yer alıyor. Bu yüzden araştırmacılar kullanıcıların Wi-Fi ağlarında kendi güvenlikleri için WPA2 protokolüne geçmelerini istiyor. Broadcom'un antenlerinde güvenlik açığı bulunması diğer üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Qualcomm, Realtek, Ralink, MediaTek gibi üreticiler de kendi donanımlarını gözden geçiriyor. Ancak onlardan gelen haberler herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığı yönünde. Kr00k Wi-Fi açığından etkilenen cihazlar ise şöyle:

İŞTE İOS VE ANDROİD'TEKİ Wİ-Fİ AÇIĞINDAN ETKİLENEN CİHAZLAR

  • Amazon Echo 2nd gen.
  • Amazon Kindle 8th gen.
  • iPad mini 2
  • iPhone 6
  • iPhone 6S
  • iPhone 8
  • iPhone XR
  • MacBook
  • iPad Air
  • Google Nexus 5
  • Google Nexus 6
  • Google Nexus 6P
  • Raspberry Pi 3
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S8+
  • Xiaomi Redmi 3S

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Anahtar Kelimeler:
ios android Wi-Fi ESET Kr00k güvenlik açığı iPhone Broadcom

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