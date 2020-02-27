iOS ve Android cihazlarda skandal açık! Milyonlarca cihaz etkileniyor

iOS ve Android cihazlarda zaman zaman güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor. Bu durum söz konusu firmaların yazılımdaki açıkları kapatmasıyla büyük oranda çözülüyor. Ancak söz konusu açık donanımdan kaynaklı ise çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. ESET tarafından yapılan araştırmalar sonucunda keşfedilen Kr00k isimli Wi-Fi güvenlik açığı da bu tip bir açık.

KR00K Wİ-Fİ AÇIĞI SAYESİNDE BİLGİLERE ERİŞİYORLAR

ESET'in aktardığına göre yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan söz konusu Wi-Fi güvenlik açığı, iOS ve Android cihazların donanımında yer alıyor. Broadcom üretimi Wi-Fi antenlerde bulunan bu açık kullanılarak iOS ve Android kullanıcılarının verilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Böylece iPhone veya Android işletim sistemli bir akıllı telefon kullanan kişilerin bilgileri hackerların eline geçiyor.

ŞİMDİLİK TEK ÇÖZÜM WPA2 PROTOKOLÜNE GEÇMEK

ESET araştırmacılarının kullanıcılara vereceği tek tavsiye ise Wi-Fi protokollerini gözden geçirmeleri. ESET'e göre Kr000k isimli açık en çok WPA2-Personal ve WPA2-Enterprise protokollerinin içinde yer alıyor. Bu yüzden araştırmacılar kullanıcıların Wi-Fi ağlarında kendi güvenlikleri için WPA2 protokolüne geçmelerini istiyor. Broadcom'un antenlerinde güvenlik açığı bulunması diğer üreticileri de harekete geçirmiş durumda. Qualcomm, Realtek, Ralink, MediaTek gibi üreticiler de kendi donanımlarını gözden geçiriyor. Ancak onlardan gelen haberler herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığı yönünde. Kr00k Wi-Fi açığından etkilenen cihazlar ise şöyle: