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iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişleri başlıyor! İşte tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max için macera başlıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu geçtiğimiz haftalarda satışa sunan Apple, yeni iPhone ailesinin diğer üyelerini ön siparişe sunuyor. Peki iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişe ne zaman? Fiyatları ne kadar?

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişleri başlıyor! İşte tarihi

iPhone 12 ailesi 5G desteği ve Apple A14 Bionic işlemcisiyle birlikte geçtiğimiz ay düzenlenen ''Hi, Speed'' etkinliğinde görücüye çıktı. Etkinlik sonrası ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön siparişleri alınmaya başlandı. Birçok kişi, teslimatların tamamlanması sonrası 6,4 inçlik iPhone 12 ve 6,4 inçlik LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro akıllı telefonlarına kavuştu. Fakat iPhone 12 ailesinin üyeleri sadece iPhone 12 ve iPhone 12 Pro değildi. 5,4 inçlik ekranıyla dikkat çeken ve neredeyse iPhone 5S kasasına iPhone 12 sığdıran iPhone 12 Mini ve Apple'ın ürettiği en büyük iPhone modeli olan 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max de ailedeki yerini aldı. Apple iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişleri için 12 ve 12 Pro'ya nazaran daha geç bir tarih verdi. Nitekim iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro ön siparişlerinin başlayacağı o tarih geldi çattı.

İPHONE 12 MİNİ ÖN SİPARİŞLERİ BAŞLIYOR

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro ön siparişleri bugün başlıyor. Apple, TSİ ile 16:00'da iPhone 12 Pro ve iPhone 12 ön siparişlerini belirli pazarlarda kabul edecek. Bu pazarlar arasında Türkiye'nin yer alıp almayacağı kesin olarak bilinmiyor ancak bazı haberler, 16:00'da iPhone 12 Türkiye fiyatının belli olmasıyla birlikte ön sipariş sürecinin de başlayacağını iddia ediyor. Ayrıca ön siparişe açılan ürünler arasında sadece iPhone da yok.

iPhone 12 Mini ön sipariş

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HOMEPOD MİNİ DE SATIN ALINABİLECEK

HomePod Mini, Apple'ın iPhone 12 tanıtımı sırasında sahne alan ürünlerinden biriydi. 6 Kasım yani bugün TSİ 16:00 itibarıyla HomePod Mini'nin de ön siparişleri başlayacak. Tabi yine ön siparişler belirli pazarlar için geçerli olacak. Ülkemizde HomePod Mini'nin satılması beklenmiyor. Sizce Apple bugün iPhone 12 fiyatını açıklayacak mı?

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