iPhone 13 gelişmiş Wi-Fi 6E desteği ile gelecek

Cupertino merkezli teknoloji devi , 2019 yılında önemli ölçüde geliştirilmiş hız ve güvenlik sunan iPhone 11 serisiyle Wi-Fi 5’ten Wi-Fi 6’ya yükseldi. Bununla birlikte, Wi-Fi 6E, eklenen 6GHz bandı dışında Wi-Fi 6’ya kıyasla çok az değişiklik getiriyor . Ancak, artan bant genişliği ve cihazlar için daha az parazit ile sonuçlanmalıdır.

Rapor ayrıca Apple’ın kamera modülü için LiDAR sensörünü benimseyen akıllı telefon serisinden de bahsediyor. Şu anda iPhone 12 serisinde bir LiDAR sensörü var, ancak yalnızca ileri teknoloji Pro ve Pro Max modelleri için.

Şirket, iPhone 13 serisi hakkında herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, cihazların mevcut modele kıyasla daha gelişmiş ekranlar, geliştirilmiş kameralar ve daha küçük bir çentik ile geleceği tahmin ediliyor. Lansman tarihi yaklaştıkça önümüzdeki haftalarda ve aylarda telefonlar hakkında daha fazla bilgi gelecektir. Apple’ın yeni cihazlarından her zaman beklenti çok yüksek olmuştur. Bakalım beklentileri karışılayabilecek mi.

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