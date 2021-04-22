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  4. iPhone 13 mini'nin ilginç detaylar içeren fotoğrafı internete düştü!

iPhone 13 mini'nin ilginç detaylar içeren fotoğrafı internete düştü!

22.04.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 mini'nin canlı görüntüsü sızdırıldı. İPhone 13 mini prototipi olduğundan şüphelenilen cihaz, görünüşe bakılırsa arka tarafında iPhone takipçilerine özel büyük bir sürpriz saklıyor.

iPhone 13 mini'nin ilginç detaylar içeren fotoğrafı internete düştü!

iPhone 13 için yapılan sızıntıların hızı arttı. Söylentilere göre bu, Apple'ın yeni iPhone'a dair çalışmalarında belirli bir aşamaya gelmesinden kaynaklanıyor. Zaten yaz aylarında da Apple'ın yeni iPhone modellerinin üretimini başlatması bekleniyor. Hal böyleyken, iPhone 13 sızıntılarının azalması beklenemez. Ancak gelen son sızıntılardan biri oldukça ilginç detaylara sahip.

İŞTE iPHONE 13 MINI'NİN CANLI FOTOĞRAFI

iPhone 13 mini sızıntısı, bir fotoğraftan oluşuyor. Fotoğrafta iPhone 13 mini olduğundan şüphelenilen mavi renkli bir cihaz var. Cihaz, iPhone 12 mini'ye oldukça benziyor. Ancak önemli bir farklılık mevcut. Zira arka taraftaki iki kameranın dikey bir şekilde değil, çapraz bir şekilde modüle yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca lensler de iPhone 12 mini'deki lenslere nazaran daha büyük. Aslında bakarsanız, bu çok da şaşırılacak bir durum değil.

iPhone 13’ün ekranı sızdırıldıiPhone 13’ün ekranı sızdırıldı

CAD TASLAKLARIYLA PARALEL

Şaşırılacak bir durum değil diyoruz çünkü yapılan sızıntı ile ortaya çıkan iPhone 13 mini tasarımı, yakın zamanda yayınlanan CAD taslaklarıyla paralel. Yani sızıntı, önceki sızıntılarla uyuşuyor. Ayrıca iPhone 13 mini'nin fotoğrafının sızdırılmış olması bize mini iPhone serisinin, yeni iPhone serisinde de yer alacağını işaret ediyor olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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