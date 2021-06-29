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iPhone 13 modellerinin pil kapasiteleri sızdı! Değişiklik var

29.06.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone 13 serisinin pil kapasiteleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı söylenen yeni iPhone'larda pil kapasiteleri konusunda değişiklik yaşanacak.

iPhone 13 modellerinin pil kapasiteleri sızdı! Değişiklik var

Apple'ın iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisine kıyasla çok büyük tasarım değişiklikleriyle gelmeyebilir. Ancak yine de iPhone meraklılarını heyecanlandıracak bazı bilgiler var. Bu bilgilerden biri de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı söylenen iPhone 13 modellerinin pil kapasitelerine ait.

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İŞTE iPHONE 13 MODELLERİNİN PİL KAPASİTELERİ

iPhone 13 ailesinde kullanılacak pillerin mAh değerinin yüksek olacağına dair birkaç söylenti yer almaktaydı. Son olarak ise iPhone 13 modellerinin pil kapasitelerini ortaya çıkartan bir sızıntı internete düştü.

Bu sızıntıya dayanarak, iPhone 13'lerin pil kapasitelerinin aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

  • iPhone 13 mini - 2.406 mAh
  • iPhone 13 - 3.095 mAh
  • iPhone 13 Pro - 3.095 mAh
  • iPhone 13 Pro Max - 4.352 mAh

iPhone 13

Hatırlarsanız iPhone 12 mini'nin pilinin küçük olduğu bazı tartışmalar vardı. Sızıntıda ise iPhone 13 mini'nin pil kapasitesinin 12 mini'ye nazaran yükseldiğini ancak yine de 3 bin mAh seviyesine çıkamadığını görüyoruz.

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Yine de tüm modeller önceki modellere kıyasla pil kapasitelerinde önemli bir artış yaşayacak gibi görünüyor. Bu özellikle de iPhone 13 Pro Max için geçerli.

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iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 13 modelleri hakkında şimdiye çıkan tüm söylentiler, telefonların daha iyi pil ömrüne sahip olacaklarını gösteriyor. iPhone 13'ün de dahil olduğu yeni iPhone ailesinin ise eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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