iPhone 13 Pro Max'in ekranı sektörün en iyisi seçildi! DisplayMate'ten ödül

Apple iPhone 13 Pro Max'i 14 Eylül'de düzenlenen büyük etkinlikte, iPhone 13, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro ile birlikte tanıtmıştı. Apple'ın bu zamana kadar ürettiği en güçlü iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max, batarya geliştirmeleri ve kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak iPhone 13 Pro Max'in ilgi çeken önemli bir özelliği daha vardı.

Birçok kişiye göre iPhone 13 Pro Max'in en önemli özelliği, ProMotion teknolojisine sahip olan ve bu sayede 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunabilen 6,7 inçlik Super Retina XDR ekranıydı. İşte ilgi odağı olan bu ekran, ekran teknolojileri konusunda uzman DisplayMate tarafından değerlendirildi.

SEKTÖRDEKİ EN İYİ EKRAN iPHONE 13 PRO MAX'TE

DisplayMate, iPhone 13 Pro Max modelinin ekranını derinlemesine inceledi. Kurum yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda ProMotion teknolojisine sahip 6,7 inçlik Super Retina XDR ekranın sektördeki en iyi ekran olduğunu belirledi.

Sonuç olarak, telefon DisplayMate'ten "A+" not aldı ve yayının "En İyi Akıllı Telefon Ekranı" ödülünü kazandı.

ÖNCEKİ iPHONE'LARDA ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

DisplayMate daha önce "En İyi Akıllı Telefon Ekranı" ödülünü iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XS Max'e vermişti.

