iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ne kadar olacak? İşte dikkat çeken iddia

Apple şu sıralar hummalı bir şekilde yeni nesil iPhone modelleri üzerinde çalışıyor. Cupertino merkezli şirket bu yılın son çeyreğinde muhtemelen iPhone 13 modellerini tanıtacak.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre iPhone 13 serisi kasa tasarımı itibariyle iPhone 12 serisini andıracak. Fakat telefonun ön kısmında yani ön panelde önemli bir güncellemeye gidilecek.

iPhone fanlarının uzun bir süredir beklediği minimal çentik tasarımı nihayet iPhone 13 ile gerçek olacak gibi görünüyor. Sızıntılara göre, Apple yeni nesil iPhone modelinde ön kamera ve Face ID sensörlerinin yer aldığı çentik kısmını önemli derecede küçültecek.

İŞTE İDDİA EDİLEN FİYAT

Peki bu işlemin kullanıcıya maliyeti ne olacak? Apple tarafından bakıldığında çok bir maliyet yok gibi görünebilir. Fakat sızdırılan bilgilerde, Apple'ın iPhone 13 Pro Max’in fiyatı için 1700 dolara yakın bir fiyat düşündüğü iddia ediliyor. Elbette bu telefonun en üst depolama alanına sahip versiyonu için geçerli.

Peki bu telefonun ülkemizdeki fiyatı ne kadar olacak? Güncel gelişmelere baktığımızda, telefonun fiyatının 20.000 TL’yi aşması bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır. Son olarak fiyatın resmi bir fiyat olmadığını, sadece bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim.

ZTE Axon 30 serisi için yeni bilgiler geldi

