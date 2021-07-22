iPhone 13'te LiDAR bilmecesi!

Eylül ayı yaklaştıkça iPhone 13 ailesi hakkında çıkan sızıntıların veya sunulan iddiaların da sayısı artıyor. Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde bunun etkisini hissetmeye başladık. Çünkü iPhone 13 ailesine dair birçok iddia teknoloji gündemine oturmayı başardı. Bu haberimizin konusu ise iPhone 13'te kullanılacak LiDAR sensör hakkında. Ya da kullanılmayacak mı desek bilemiyoruz. Çünkü bu konuda da tıpkı 1 TB depolama seçeneği iddiasında olduğu gibi bir çelişki var.

iPHONE 13'TE LiDAR OLACAK MI, YOKSA OLMAYACAK MI?

Bir sızıntı kaynağı, yakın bir tarihte Apple'ın bu yıl LiDAR sensörünün kullanımına ilişkin herhangi bir değişiklik yapmayacağını, LiDAR sensörünün sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yer alacağını, iPhone 13 mini ve iPhone 13'te ise LiDAR sensörü bulunmayacağını iddia etmişti. Ancak başka bir kaynak, farklı bir fikre sahip.

"iPhone 13 ailesinde 1 TB depolama seçeneği olacak" iddiasının da sahibi olan kaynağa göre, LiDAR sensör sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yer almayacak. iPhone 13 mini ve iPhone 13 de LiDAR sensöre ev sahipliği yapacak.

Kaynağın tüm modellerde LiDAR sensörü olacak demesi, önceki iddia ile açık bir şekilde çelişiyor. Bu da durumun bir bilmeceye dönmesine neden oluyor. Fakat bilmecenin sonucunu çok yakında öğreneceğiz. Çünkü Apple'ın eylül ayının üçüncü haftasında iPhone 13 etkinliğini gerçekleştirmesi bekleniyor. Etkinlikte, telefonların gün yüzüne çıkmasıyla LiDAR'ın tüm modellerde yer alıp almadığı da kesinleşecek.

LiDAR NEDİR?

LiDAR, radar teknolojisine oldukça benzer bir teknolojidir. Nesnenin veya bir yüzeyin uzaklığını anlamak için radyo dalgaları yerine ışık yani lazer darbelerini kullanır. Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri ile birlikte LiDAR teknolojisini ilk kez iPhone'larda kullanmaya başlamıştır.

