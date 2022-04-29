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iPhone 14 sızıntıları tam gaz! Şimdi de ön cam panelleri sızdı: Modeller böyle görünebilir

29.04.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni iPhone 14 ailesine yönelik sızıntılar büyük hızla sürüyor. Şimdi ise iPhone 14 modellerinin ön cam panelleri sızdırıldı. iPhone 14 Pro'nun ekran panelleri yeni tasarımı ortaya çıkardı.

iPhone 14 sızıntıları tam gaz! Şimdi de ön cam panelleri sızdı: Modeller böyle görünebilir

iPhone 14 modelleri konuşulmaya devam ediyor. Ailenin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. iPhone 14 Pro modellerinin ise Face ID sensörleri ve ön kamera için hap şeklinde bir delik ve nokta şeklinde bir delik olmak üzere iki küçük ekran deliğine sahip olacağı söylentileri var. Şimdi ise bu tasarımın gerçek dünyada nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

iPHONE 14 MODELLERİ BÖYLE GÖRÜNEBİLİR

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da dört iPhone 14 modelinin ön cam panellerine ilişkin bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğraftaki paneller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in iki küçük ekran deliğine sahip yeni tasarımını ortaya koydu. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'e ait olduğu söylenen panellerde ise iPhone 13'teki çentiğin yer aldığı görüldü.

iPhone 14

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BİR ŞEY DAHA...

Paneller yalnızca bunları göstermedi. Aynı zamanda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in biraz daha ince çerçevelere ve daha uzun en boy oranına sahip olacağının sinyalini verdiler.

Söz konusu fotoğraftaki panellerin gerçekten de iPhone 14 ailesine ait olup olmadığı belli değil. Ancak ön cam paneller, iPhone 14 modelleri hakkında şimdiye kadar duyduğumuz tüm söylentilerle uyuşuyor.

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akıllı telefon Apple
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