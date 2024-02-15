iPhone 3G ne zaman çıktı? iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple firması tarafından imalatı gerçekleştirilen birçok teknolojik cihaz vardır. iPhone akıllı cep telefonları da bunlardan biridir. iPhone 3G akıllı cep telefonu modeli, 1. nesil olarak bilinen ilk iPhone modelinden daha farklı bir tasarıma ve özelliklere sahiptir. 1.nesilden sonra üretildiği için 2. nesil iPhone olarak da bilinmektedir. Apple firması bu cihaz üzerine her sene farklı bir donanıma sahip cihaz üretmeye devam etmiştir.

iPhone 3G ne zaman çıktı?

Apple şirketi tarafından tasarlanan ve imal edilen çok sayıda teknolojik cihaz mevcuttur. Bu cihazlar arasında gerek tasarımı gerek ise özellikleri ile ön plana çıkartılan cihazlardan biri iPhone akıllı cep telefonu serisidir. iPhone 3G akıllı cep telefonu, 2. nesil bir iPhone markalı model akıllı cep telefonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cihazın ilk tanıtımı 9 Haziran 2008 senesinde ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan Moscone Merkezi’nde yapılmıştır. Piyasaya giriş tarihi ise 11 Temmuz 2008'dir. Bu akıllı cep telefonunun en önemli niteliği ise ülkemizde ilk satışa çıkan iPhone modeli olmasıdır.

iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı?

iPhone 3G 2. nesil akıllı cep telefonu, çıkış yaptığı dönemde mobil dünyanın en önemli cihazlarından biri olarak görülmüştür. Bu cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri 3G teknolojisine sahip olmasıdır. Bu özelliği sayesinde multimedya uygulamaları kullanılabilir hâle gelmiştir. Bu noktada iPhone 3G kaç dolardan çıktı konusu da karşımıza çıkabilmektedir. Bu akıllı cep telefonunun 8 GB’lık modeli dünya genelinde 199 dolar, 16 GB’lık versiyonu ise 299 dolardan satışa sunulurken ülkemizde ise 1200 TL olarak satışa sunulmuştur.

iPhone 3G özellikleri nelerdi?

Apple firmasına ait 2. nesil olarak da tabir edilen iPhone 3G akıllı cep telefonu ilk çıktığı andan itibaren dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından satın alınmıştır. Kendisinden bir önceki modele nazaran daha fazla özelliğe sahip olan bu cihazın siyah ve beyaz olmak üzere toplamda 2 farklı renk seçeneği vardı. Çıktığı dönemde gerek tasarımı gerek ise renkleri ile dikkat çeken iPhone 3G özellikleri ise genel olarak şöyledir:

3.5 inç büyüklüğüne sahip dokunmatik ekran

320 X 480 ekran pikseli

3G teknolojisine sahip

Kalınlığı 12,3 milimetre, yüksekliği 115,5 milimetre, ağırlığı ise 133 gram

8 GB ve 16 GB 2 farklı depolama kapasitesine sahip

1 tane 2 Megapiksel arka kamera

1150 mAh batarya

PowerPR MBX grafik işlemci

412 MHz tek çekirdekli ARM 11 işlemci

Tek çekirdek CPU

128 MB RAM





