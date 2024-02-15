HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 3G ne zaman çıktı? iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 3G ne zaman çıktı? iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.02.2024 19:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil dünyada geçmişten günümüze kadar birçok farklı gelişme yaşanmış ve bu gelişmeler neticesinde hayatımıza çok sayıda teknolojik cihaz girmiştir. Bu teknolojik cihazlardan biri de iPhone olarak bilinen akıllı cep telefonlarıdır. Bu telefon modellerinden bazıları Samsung veya Xiaomi gibi firmalar tarafından üretildiği gibi bazıları da Apple firması tarafından üretilmiştir. Peki, iPhone 3G ne zaman çıktı, ilk çıktığında ne kadardı ve özellikleri nelerdi?

iPhone 3G ne zaman çıktı? iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

İçindekiler

  • iPhone 3G ne zaman çıktı?
  • iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı?
  • iPhone 3G özellikleri nelerdi?

Apple firması tarafından imalatı gerçekleştirilen birçok teknolojik cihaz vardır. iPhone akıllı cep telefonları da bunlardan biridir. iPhone 3G akıllı cep telefonu modeli, 1. nesil olarak bilinen ilk iPhone modelinden daha farklı bir tasarıma ve özelliklere sahiptir. 1.nesilden sonra üretildiği için 2. nesil iPhone olarak da bilinmektedir. Apple firması bu cihaz üzerine her sene farklı bir donanıma sahip cihaz üretmeye devam etmiştir.

iPhone 3G ne zaman çıktı?

Apple şirketi tarafından tasarlanan ve imal edilen çok sayıda teknolojik cihaz mevcuttur. Bu cihazlar arasında gerek tasarımı gerek ise özellikleri ile ön plana çıkartılan cihazlardan biri iPhone akıllı cep telefonu serisidir. iPhone 3G akıllı cep telefonu, 2. nesil bir iPhone markalı model akıllı cep telefonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cihazın ilk tanıtımı 9 Haziran 2008 senesinde ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan Moscone Merkezi’nde yapılmıştır. Piyasaya giriş tarihi ise 11 Temmuz 2008'dir. Bu akıllı cep telefonunun en önemli niteliği ise ülkemizde ilk satışa çıkan iPhone modeli olmasıdır.

iPhone 3G ilk çıktığında ne kadardı?

iPhone 3G 2. nesil akıllı cep telefonu, çıkış yaptığı dönemde mobil dünyanın en önemli cihazlarından biri olarak görülmüştür. Bu cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri 3G teknolojisine sahip olmasıdır. Bu özelliği sayesinde multimedya uygulamaları kullanılabilir hâle gelmiştir. Bu noktada iPhone 3G kaç dolardan çıktı konusu da karşımıza çıkabilmektedir. Bu akıllı cep telefonunun 8 GB’lık modeli dünya genelinde 199 dolar, 16 GB’lık versiyonu ise 299 dolardan satışa sunulurken ülkemizde ise 1200 TL olarak satışa sunulmuştur.

iPhone 3G özellikleri nelerdi?

Apple firmasına ait 2. nesil olarak da tabir edilen iPhone 3G akıllı cep telefonu ilk çıktığı andan itibaren dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından satın alınmıştır. Kendisinden bir önceki modele nazaran daha fazla özelliğe sahip olan bu cihazın siyah ve beyaz olmak üzere toplamda 2 farklı renk seçeneği vardı. Çıktığı dönemde gerek tasarımı gerek ise renkleri ile dikkat çeken iPhone 3G özellikleri ise genel olarak şöyledir:

  • 3.5 inç büyüklüğüne sahip dokunmatik ekran
  • 320 X 480 ekran pikseli
  • 3G teknolojisine sahip
  • Kalınlığı 12,3 milimetre, yüksekliği 115,5 milimetre, ağırlığı ise 133 gram
  • 8 GB ve 16 GB 2 farklı depolama kapasitesine sahip
  • 1 tane 2 Megapiksel arka kamera
  • 1150 mAh batarya
  • PowerPR MBX grafik işlemci
  • 412 MHz tek çekirdekli ARM 11 işlemci
  • Tek çekirdek CPU
  • 128 MB RAM
    Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdiIsı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi
Akşener aday göstermişti! 117 kişi tepki gösterip istifa ettiAkşener aday göstermişti! 117 kişi tepki gösterip istifa etti
Eşini rehin alan kişiyi, polis böyle ikna etti: 'Sana kurban olurum'Eşini rehin alan kişiyi, polis böyle ikna etti: 'Sana kurban olurum'
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone 3G akıllı cep telefonu
En Çok Okunan Haberler
'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu

'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Bakan Bayraktar: "400 bin kamyon gerekiyor"

Bakan Bayraktar: "400 bin kamyon gerekiyor"

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Anagold'un eski çalışanı şirketi yalanladı: Yüzde 99 ihtimal...

Anagold'un eski çalışanı şirketi yalanladı: Yüzde 99 ihtimal...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.