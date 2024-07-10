iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu nedir, nasıl çözülür?

iPhone'unuzun kilit ekranında ardışık olarak yanlış şifre girmeniz durumunda, güvenlik önlemi olarak iPhone'unuz devre dışı bırakılacak ve iTunes'a bağlanmanız istenecektir. Bu, Apple'ın şifrelerin kötü niyetli amaçlarla tahmin edilmesini veya kaba kuvvetle kırılmasını engellemek için geliştirdiği bir güvenlik özelliğidir. Apple'ın belirlediği sınırı aştığınızda, iPhone'unuzda "iPhone devre dışı, iTunes'a bağlanın" uyarısı görüntülenecektir. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın çözümü için internet üzerinde araştırma yaparlar.

iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu nedir?

iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorununu anlayabilmek için iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın neden olur sorusu sıklıkla sorulur. Bu problem birkaç farklı sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Bu sebeplerden biri, Apple’ın güvenliği artırmak amacıyla kilit ekranına eklediği bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedüre göre, kullanıcıların ekranda belirtilen alana doğru parolayı girmesi gerekmektedir.

Eğer parola yanlış girilirse, yeni bir deneme yapmadan önce belirli bir süre beklemek gerekir. Parola hatalı girildikçe bu bekleme süresi uzar. Belirlenen sınırın üstünde arka arkaya yanlış parola girildiğinde ise bu sorun ortaya çıkar.

Bu hatanın bir diğer olası nedeni, etkinleştirme sunucusunun o anda çalışmamasıdır. Apple’ın “Sistem Durumu” sayfasında “iOS Aygıtını Etkinleştirme” yazısının turuncu veya kırmızı renkte yanması, Apple’ın sunucularıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir.

IPhone etkin değil iTunes’a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

Öncelikle iPhone'unuzu yeniden başlatın. Eğer hücresel veri kullanıyorsanız, Wi-Fi ağına bağlanın veya tam tersini yapın. Eğer etkinleştirme sunucusuna geçici olarak erişilemediğinizi belirten bir uyarı alırsanız, birkaç dakika bekleyin. Sonrasında telefonu kapatıp yeniden açarak sorunu çözmeyi deneyin. Sorun çözülmediyse diğer çözüm yolları denenmelidir:

iCloud üzerinden iPhone sıfırlamak

Bu aynı zamanda iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın bilgisayarsız çözümüdür.

Bilgisayarınızdan veya başka bir cihazdan tarayıcı açın ve icloud.com adresine gidin. Apple Kimliği ile oturum açtıktan sonra "iPhone'u Bul" bölümüne gidin. Burada iPhone'unuzun konumunu görebileceğiniz bir harita açılacak. Sol üst köşede bulunan "iPhone'u Sil" butonuna tıklayın. Bu işlem telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürecek ve içindeki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir. Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra iPhone kendiliğinden yeniden başlayacak ve "iPhone etkin değil. iTunes'a bağlanın" hatası çözülmüş olacaktır.

Kurtarma Modunu kullanarak iPhone’u sıfırlamak

Bu işlem için bilgisayar ve lightning kablosu gereklidir. Windows kullanıcıları Microsoft Store'dan iTunes'u indirip yüklemelidir. Mac kullanıcıları ise Finder üzerinden işlem yapabilirler.

Kabloyu bilgisayarınızın USB portuna, diğer ucunu da iPhone'unuzun şarj girişine takın ve iPhone'unuzu kurtarma moduna alın. Bilgisayarınız telefonunuzu tanıdığında, iTunes'ta "iPhone’un güncellenmesi veya geri yüklenmesi gereken bir sorun var" uyarısını göreceksiniz. Bu aşamada "Geri Yükle" butonuna tıklayarak iTunes'un en son iOS sürümünü indirmesini başlatın. Geri yükleme işlemi bittiğinde iPhone'unuz açılacak ve Apple Kimliğinizle oturum açarak kullanmaya başlayabileceksiniz.

