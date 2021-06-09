iPhone, iPad ve fazlası: İşte Apple'ın güncelleyeceği tüm cihazlar!

iOS 15 ile başlayalım. iOS 15'i destekleyecek cihazların listesi geçen yılla aynı kalıyor. Bu, 6 yaşındaki iPhone 6S serisinin ve 5 yaşındaki iPhone SE’nin de güncelleme için uygun olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, desteklenen iPhone’ların ve iPod’ların tam listesi aşağıda:
Tıpkı iPhone’lar gibi, şu anda iPadOS 14 çalıştıran tüm iPad’ler de iPadOS 15 için uygun. Bu, 7 yaşındaki 2. nesil iPad Air'ın bile güncellemeyi alacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, iPadOS 15 destekli iPad’lerin tam listesine de bir göz atalım.
Tıpkı iPhone’lar ve iPadOS gibi, mevcut nesil watchOS 7’yi çalıştıran tüm Apple Watch modelleri de watchOS 8 için uygun. Dolayısıyla, 4 yaşındaki Apple Watch Series 3 de güncellemeyi alacak. İşte watchOS 8’e güncellenecek Apple Watch'ların tam listesi.
iPhone’lar, iPad’ler ve Apple Watch’ların aksine, mevcut nesil macOS Big Sur’u çalıştıran tüm Mac’ler macOS Monterey’e yükseltilmeyecek. Resmi duyuruya göre 2013 sonunda çıkan MacBook Pro, 2013 MacBook Air, 2014 iMac ve 2015 MacBook güncelleme için uygun değil. Bu, yalnızca aşağıdaki Mac’lerin macOS Monterey’e güncelleneceği anlamına geliyor.
iMac (2015 sonu ve sonrası)
Mac Pro (2013 sonu ve sonrası)
iMac Pro (2017 ve sonrası)
Mac mini (2014 sonu ve sonrası)
MacBook Air (2015 başı ve sonrası)
MacBook (2016 başı ve sonrası)
MacBook Pro (2015 başı ve sonrası)
Yukarıda belirtilen tüm cihazlar için geliştirici beta sürümleri zaten yayında. Herkese açık beta yapıları ise temmuz ayında piyasaya sürülecek. Son olarak, birçok eski cihaz yeni güncelleme için uygun olsa da donanım sınırlamaları nedeniyle duyurulan tüm özellikleri alamayabilirsiniz.
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