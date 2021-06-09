iPhone, iPad ve fazlası: İşte Apple'ın güncelleyeceği tüm cihazlar!

iOS 15 ile başlayalım. iOS 15'i destekleyecek cihazların listesi geçen yılla aynı kalıyor. Bu, 6 yaşındaki iPhone 6S serisinin ve 5 yaşındaki iPhone SE’nin de güncelleme için uygun olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, desteklenen iPhone’ların ve iPod’ların tam listesi aşağıda:

iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iPADOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ

Tıpkı iPhone’lar gibi, şu anda iPadOS 14 çalıştıran tüm iPad’ler de iPadOS 15 için uygun. Bu, 7 yaşındaki 2. nesil iPad Air'ın bile güncellemeyi alacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, iPadOS 15 destekli iPad’lerin tam listesine de bir göz atalım.

12.9 inç iPad Pro (5. nesil)

11 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (4. nesil)

11 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

11 inç iPad Pro (1. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (8. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (4. nesil)

iPad Air (3. nesil)

WATCHOS 8 GÜNCELLEMESİ ALACAK APPLE WATCH MODELLERİ

Tıpkı iPhone’lar ve iPadOS gibi, mevcut nesil watchOS 7’yi çalıştıran tüm Apple Watch modelleri de watchOS 8 için uygun. Dolayısıyla, 4 yaşındaki Apple Watch Series 3 de güncellemeyi alacak. İşte watchOS 8’e güncellenecek Apple Watch'ların tam listesi.

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

MACOS MONTEREY GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

iPhone’lar, iPad’ler ve Apple Watch’ların aksine, mevcut nesil macOS Big Sur’u çalıştıran tüm Mac’ler macOS Monterey’e yükseltilmeyecek. Resmi duyuruya göre 2013 sonunda çıkan MacBook Pro, 2013 MacBook Air, 2014 iMac ve 2015 MacBook güncelleme için uygun değil. Bu, yalnızca aşağıdaki Mac’lerin macOS Monterey’e güncelleneceği anlamına geliyor.