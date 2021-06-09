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iPhone, iPad ve fazlası: İşte Apple'ın güncelleyeceği tüm cihazlar!

09.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 2021 yılı için WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) adlı yıllık geliştirici konferansını başlattı. Açılış konuşmasında Cupertino merkezli teknoloji devi, işletim sistemlerinin en son sürümünü, yani iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8’i tanıttı. Dilerseniz, yeni güncellemeye hak kazanan cihazların listesine bir göz atalım.

iPhone, iPad ve fazlası: İşte Apple'ın güncelleyeceği tüm cihazlar!

iOS 15 ile başlayalım. iOS 15'i destekleyecek cihazların listesi geçen yılla aynı kalıyor. Bu, 6 yaşındaki iPhone 6S serisinin ve 5 yaşındaki iPhone SE’nin de güncelleme için uygun olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, desteklenen iPhone’ların ve iPod’ların tam listesi aşağıda:

iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPod touch (7. nesil)
iPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleriiPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleri

iPADOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ

Tıpkı iPhone’lar gibi, şu anda iPadOS 14 çalıştıran tüm iPad’ler de iPadOS 15 için uygun. Bu, 7 yaşındaki 2. nesil iPad Air'ın bile güncellemeyi alacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, iPadOS 15 destekli iPad’lerin tam listesine de bir göz atalım.

  • 12.9 inç iPad Pro (5. nesil)
  • 11 inç iPad Pro (3. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (4. nesil)
  • 11 inç iPad Pro (2. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
  • 11 inç iPad Pro (1. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
  • 10.5 inç iPad Pro
  • 9.7 inç iPad Pro
  • iPad (8. nesil)
  • iPad (7. nesil)
  • iPad (6. nesil)
  • iPad (5. nesil)
  • iPad mini (5. nesil)
  • iPad mini 4
  • iPad Air (4. nesil)
  • iPad Air (3. nesil)
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WATCHOS 8 GÜNCELLEMESİ ALACAK APPLE WATCH MODELLERİ

Tıpkı iPhone’lar ve iPadOS gibi, mevcut nesil watchOS 7’yi çalıştıran tüm Apple Watch modelleri de watchOS 8 için uygun. Dolayısıyla, 4 yaşındaki Apple Watch Series 3 de güncellemeyi alacak. İşte watchOS 8’e güncellenecek Apple Watch'ların tam listesi.

  • Apple Watch Series 3
  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch SE
  • Apple Watch Series 6
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MACOS MONTEREY GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

iPhone’lar, iPad’ler ve Apple Watch’ların aksine, mevcut nesil macOS Big Sur’u çalıştıran tüm Mac’ler macOS Monterey’e yükseltilmeyecek. Resmi duyuruya göre 2013 sonunda çıkan MacBook Pro, 2013 MacBook Air, 2014 iMac ve 2015 MacBook güncelleme için uygun değil. Bu, yalnızca aşağıdaki Mac’lerin macOS Monterey’e güncelleneceği anlamına geliyor.

iMac (2015 sonu ve sonrası)
Mac Pro (2013 sonu ve sonrası)
iMac Pro (2017 ve sonrası)
Mac mini (2014 sonu ve sonrası)
MacBook Air (2015 başı ve sonrası)
MacBook (2016 başı ve sonrası)
MacBook Pro (2015 başı ve sonrası)

Apple, MacOS Monterey'i tanıttı! Mac ve MacBook'larda yeni dönemApple, MacOS Monterey'i tanıttı! Mac ve MacBook'larda yeni dönem

Yukarıda belirtilen tüm cihazlar için geliştirici beta sürümleri zaten yayında. Herkese açık beta yapıları ise temmuz ayında piyasaya sürülecek. Son olarak, birçok eski cihaz yeni güncelleme için uygun olsa da donanım sınırlamaları nedeniyle duyurulan tüm özellikleri alamayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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