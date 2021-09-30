iPhone kullanıcılarına tedirgin eden uyarı: Apple Pay'den kaldırın!

Birmingham Üniversitesi'nden ve Surrey Üniversitesi'nden uzmanlar, iPhone kullanıcılarını Apple Pay ve Visa kartlarını kapsayan bir güvenlik açığı keşfettiklerini iddia etti.

"KARTLARINIZI APPLE PAY'DEN KALDIRIN"

Uzmanlar, iPhone kullanıcılarını Visa kartlarını Apple Pay'den kaldırmaya çağırdı.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre araştırmacılar, güvenlik açığının yalnızca Apple Pay'de, Visa kartın Express Transit modu olarak ayarlandığında meydana geldiğini iddia ediyorlar.

Peki güvenlik açığı nasıl ortaya çıktı?

Söylendiği kadarıyla ekip, basit radyo ekipmanı kullanarak, iPhone'u bir geçiş kapısıyla iletişim kurduğunu düşünmesi için kandırdı. Ekibin, "ortadaki adam" (MITM) saldırısı olarak da bilinen yöntemi kullanmayı başardığı öne sürüldü.

iPHONE SAHİPLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMALILAR

Çalışmanın yazarlarından Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Tom Chothia, "iPhone sahipleri, transit ödemeler için ayarlanmış bir Visa kartı olup olmadığını kontrol etmeli ve varsa bunu devre dışı bırakmalılar" dedi.

Araştırmacılar, sorunun ayrıntılarını Apple ve Visa ile paylaştıklarını ve her iki şirketin de güvenlik açığının ciddiyetini kabul ettiğini ancak bir düzeltmeyi kimin uygulayacağı konusunda bir anlaşmaya varmadıklarını iddia etti. Visa ise tedirgin eden duruma karşı cevap verdi.

VISA'DAN GÜVENLİK AÇIĞI İDDİASINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Şirket, kartlarının bu özellik sayesinde güvende olduğunu ve kart sahiplerinin bunları "güvenle" kullanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

İddialara göre sorun, iPhone'lardaki Mastercard kartlarını veya Samsung Pay'deki Visa kartlarını etkilemiyor.

Çalışmanın tüm sonuçları, 2022 IEEE Güvenlik ve Gizlilik Sempozyumu'nda yayınlanacak.

