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iPhone SE 2021 başka bir bahara kaldı

22.12.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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iPhone SE 2021 başka bir bahara kaldı

Bir süredir yeni bir iPhone SE modelinin geleceği iddia ediliyordu. Fakat iPhone SE 2021 için ortaya çıkan yeni rapor bu iddiaları çürüttü.

Apple bu yıl içerisinde yeni bir SE modelini satışa sunmuştu. Yurt dışında 399 dolar gibi hayli makul bir fiyatla satışa çıkan yeni SE modelinin ülkemizdeki başlangıç etiketi ise 5300 TL olmuştu.

Yeni iPhone modellerinin duyurulmasıyla birlikte Apple’ın SE 2021 modeli üzerinde çalışmaya başladığı iddia edildi. Fakat bu iddialar bazı analistler tarafından çürütülmüş durumda.

İPHONE SE 2021 GELMİYOR

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapora göre Apple’ın şimdilik yeni bir SE modeli çıkarma gibi bir düşüncesi yok. En azından 2021 yılı için.

Apple yerine, direkt olarak Apple’ın tedarik zincirinde yer alan şirketlerle görüşen bir analist grubu, bu doğrultuda çeşitli raporlar hazırladı. Nitekim bu raporlar doğrultusunda Apple’ın yeni bir SE modeli için hazırlık yapmadığı da ortaya çıkmış oldu.

Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi Kuo Apple’ın yeni SE modelini 2021’in ikinci yarısında satışa sunabileceğini söylemişti. Görünen o ki Apple 2021 yılında yeni bir SE modeli çıkarmayacak. Çünkü böyle bir girişim olsaydı tedarikçilere şimdiden üretim hazırlıkları için bazı bilgilerin ulaşması lazımdı.

Malum, SE modelleri için Apple yeni bir tasarım ortaya koymuyor. Mevcut kasalar üzerine, eski donanım modüllerini ekleyerek ortaya hibrit bir cihaz çıkarıyor.

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Örneğin son çıkan SE modeli iPhone 11 serisi ile aynı yonga seti gücünde olmasına karşın, ekran, kamera vb. konularda eski iPhone modelleriyle aynıydı.

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