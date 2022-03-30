iPhone tamirinde yeni dönem: Apple, onarmayı reddedecek!

iPhone tamiri denildiğinde çoğu kullanıcının aklına Apple Store'lara veya Apple'ın yetkili servis sağlayıcılarına gitmek geliyor. Fakat bu servislere kayıp veya çalıntı iPhone'ların getirilmesi de söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlar için Apple'ın yeni bir dönemi başlattığı aktarılıyor.

KAYIP VEYA ÇALINTI iPHONE'LARI ONARMAYACAK

MacRumors'a göre, servise getirilen iPhone'un kayıp olduğu bildirildiğinde artık Apple Store'lar ve Apple'ın yetkili servisleri uyarılacak. Bir Apple teknisyeni MobileGenius veya GSX sistemlerinde cihazın kayıp olarak bildirildiğini belirten bir mesaj görürse onarımı reddedecek. Apple'ın yeni kararı, onarım için Apple'a getirilen çalıntı iPhone'ların fark edilmesine yardımcı olacak.

"iPHONE'UMU BUL" ŞARTI

Apple Store'lar ve Apple'ın yetkili servisleri, halihazırda iPhone'umu Bul'un devre dışı bırakılmadığı bir iPhone için onarım hizmeti vermeyi reddediyor. Hizmet alabilmek için iPhone'umu Bul'un kapatılması gerekiyor. Yeni karar ise iPhone'umu Bul'un hiçbir zaman etkinleştirilmediği çalıntı iPhone'ların Apple tarafından onarılmasını önleyecek.

