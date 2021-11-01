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iPhone ve Apple Watch modelleri yakında trafik kazalarını algılayabilir!

01.11.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple'ın, iPhone ve Apple Watch cihazlarının bir trafik kazasına karışıp karışmadığınızı algılamasını ve otomatik olarak acil servisi aramalarını sağlayacak "çarpışma algılama" özelliği üzerinde plan yaptığı iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa, Apple'ın akıllı telefonu ve akıllı saati hayat kurtarabilir.

iPhone ve Apple Watch modelleri yakında trafik kazalarını algılayabilir!

Apple, iPhone ve Apple Watch ürünlerinde rakipleriyle yarışır özelliklere yer veriyor. Aynı zamanda şirketin rakiplerinin teknolojileriyle rekabet eden donanımlar da bu cihazlarda yer alıyor. Ayrıca Apple, tıpkı diğer üreticiler gibi sağlık konusunda da adımlar atıyor. Bu yüzden şirket, hem iPhone'larda hem de Apple Watch'larda gelişmiş sensörler kullanıyor. Çıkan son bir habere göre ise Apple, akıllı telefon ve akıllı saat modellerinde yer alan bu sensörlerle trafik kazalarına yönelik bir plan yapıyor.

iPHONE VE APPLE WATCH'LAR İÇİN ÇARPIŞMA ALGILAMA SİSTEMİ

Kaynakların iddiasına göre Apple, iPhone ve Apple Watch için yeni bir özellik planlıyor. Şimdilik "Çarpışma algılama" özelliği olarak adlandırılan bu özellik, Apple'ın akıllı telefon ve akıllı saat modellerinin bir trafik kazasına karışıp karışmadığınızı algılamasını ve otomatik olarak acil servisi aramasını sağlayacak gibi görünüyor.

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İddialara göre bu özellik, kazaların meydana geldiği anı tespit etmek için ivmeölçer gibi iPhone ve Apple Watch'da bulunan sensörleri kullanacak. Sensörler, çarpma sırasında g kuvveti olarak da bilinen yerçekimi kuvvetindeki ani bir artışı ölçecek.

Bu özellik, Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde bulunan ve kullanıcının düşüp düşmediğini algılayabilen ve aksi bir durumda otomatik olarak acil arama yapabilen düşme algılama özelliğine benziyor.

Apple'ın geçen yıl iPhone ve Apple Watch kullanıcıları tarafından anonim olarak paylaşılan verileri toplayarak bu özelliği test ettiği ve cihazların 10 milyondan fazla şüpheli kazayı tespit ettiği öne sürülüyor.

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Apple'ın yeni özelliği ne zaman yayınlayacağı ise bilinmiyor. Şirket bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

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trafik kazası akıllı telefon akıllı saat Apple
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