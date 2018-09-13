iPhone Xs hakkında her şey!

Sonunda beklenen an geldi ve yeni iPhone modelleri Apple'ın ABD California'da bulunan genel merkezinde yapılan etkinlikle beraber tanıtıldı. Yeni duyurulan iPhone Xs hakkında her şeyi sizler için bir araya getirdik. İşte karşınızda Xs! iPhone Xs, X modelinde bulunan çentikli yapıyı hala koruyor. OLED ekran teknolojisi ile gelen model, 5.8 inçlik bir ekranla karşımıza çıktı. 2436 x 1123 piksel erkanıyla içerisinde 2.7 milyon piksel barındıran telefon, HDR 10 ve Dolby Vision ile sizlere kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

iPhone Xs hakkında merak edilen her şey! Tasarım konusunda bizlerden tam not alan Xs, donanım konusunda da seriye yeni bir soluk getirmeyi başarıyor kesinlikle. Apple, bu sene sunduğu A12 Bionic yonga setiyle beraber 7 nm teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olmasının yanında 6.9 milyar transistör sayısı ile de performansın en uç kısmını bizlere gösterecek. 6 çekirdekli bir işlemci ve 4 çekirdekli bir GPU’dan oluşan A12 Bionic, saniyede 5 trilyon işlem yapabilme özelliğine sahip. X ile gelen AR teknolojisi Xs modeli ile de karşımıza tekrardan çıkıyor. Ancak bu sefer daha da gelişmiş bir versiyonla.

Konferans sırasında birçok oyun ve teknoloji firması da karşımıza çıktı. Bu firmalar AR uygulamaları başta olmak üzere pek çok oyun tanıtımı gerçekleştirdi. iPhone Xs’de oynanabilecek bu oyunlar, özellikle grafik anlamında mobil telefonlara yeni bir çağı getirecek gibi duruyor.

iPhone Xs ses konusunda da oldukça iddialı! Ses özelliğini de es geçmek olmaz. iPhone Xs, Stereo ses özelliği ile geliyor. Telefonun alt ve üst kısmında yer alan hoparlörler sayesinde sağ ve sol ses çıkışı bulunan cihazın performansı gerçekten takdire şayan. Xs'in arka tarafında 12MP geniş açı ve 12MP dar açı olacak şekilde çift kamera yer alıyor. Geniş açı f/1.8 diyafram aralığına sahipken dar açı lens f/2.4 diyafram aralığı bizlere sunuyor. Telefonun ön tarafında da IR ve RGB olacak şekilde iki kamera var. RGB kamera 7MP f/2.2 diyafram aralığıyla gelirken IR kamera, gelişmiş görüntü sensörü olarak işlev görecek.

A12 Bionic ile deneyiminizi bir adım öteye taşıyın! A12 Bionic sayesinde oldukça detaylı fotoğraflar yakalayabilen Xs, telefon fotoğrafçılığının modası olan bokeh efektine de yine iddialı bir giriş yapıyor. Neural Engine’den güç alan iPhone Xs, bokeh efekti gibi yüksek işlem gücü gerektiren fotoğraflarda ön tarafta yer alan kişiyi ya da objeyi kusursuza yakın bir şekilde alabiliyor.

iPhone tarihinde bir ilk olarak karşımıza bu sefer çift sim kartı özelliği de geliyor. Bunlardan biri cihazın içerisinde olurken, diğeri eSIM olarak karşımıza çıkacak. Kısacası sanal bir sim kartı oluşturabileceğiz. Şimdilik sadece bu özelliğe Vodafone'in destek verdiğini de es geçmeyelim. Evet, telefonu o kadar ballandıra ballandıra anlattık. Peki iPhone Xs'in fiyatı ne kadar olacak? Belki de en merak edilen noktalardan biri de bu.

iPhone Xs fiyatı ve çıkış tarihi! Apple'ın yeni modeli iPhone Xs, tam olarak 999 dolardan satışa sunulacak. 17 Eylül'de satışı çıkacak olan yeni amiral gemisinin henüz ne zaman ülkemize giriş yapacağı ise verilen bilgiler arasında yer almıyor maalesef. Peki ya siz yeni iPhone modeli olan Xs'i nasıl buldunuz? Yorumlar kısmından bizlere düşüncelerinizi aktarmaktan çekinmeyin. Kaynak: Teknolojioku iPhone Xs Max tanıtıldı! İşte tüm detaylar! Apple tarafından tanıtılan ve iPhone X modelinin güncellenmiş ve ekranı büyümüş sürümü olan iPhone Xs Max hakkında merak ettiğiniz detayları bir araya getirdik.

Apple'ın bugün ABD'deki Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Theater'da tanıttığı yeni iPhone modellerinden biri olan iPhone Xs Max, büyük ekranlı bir iPhone X modeli olarak tanımlanabilecek bir akıllı telefon. Daha önceki sızıntılarda isminin iPhone XS Plus olacağı iddia edilen yeni modelin resmi adı iPhone Xs Max oldu.

iPhone Xs Max tanıtıldı! İşte tüm detaylar! Yeni model iPhone Xs Max öncelikle büyük bir ekrana sahip. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekranı Apple, Süper Retina olarak tanımlıyor ve çözünürlüğü ise 2688 x 1242 piksel. Bu ekran boyutu ile iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyuta sahip olmasına ramen ondan daha büyük bir ekranı olan iPhone Xs Max, 458 ppi ekran yoğunluğu sunuyor. Telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Telefona güç veren işlemci ise 7 nm üretim sürecinden geçen ikinci işlemci olan Apple A12 Bionic. Bu alanda bu teknolojiyi ilk kullanan işlemci Huawei tarafından geliştirilen ve Mate 20 modelinde kullanılacak olan Kirin 980 olmuştu. Ancak o model 16 Ekim'de tanıtılacağı için 7 nm teknolojisini kullanan ve satışa sunulan ilk telefon iPhone Xs ailesi olacak.

6.9 milyar transistöre ev sahipliği yapan A12 Bionic, A11 Bionic'e göre yüzde 15 daha hızlı. 6adet işlemci çekirdeği ve 4 adet GPU çekirdeği bulunan bu işlemci çok daha yüksek performans sunuyor. Telefon IP 68 sertifikasına sahip. Bu da 2 metre su altında 30 dakikaya kadar kullanılabileceği anlamına geliyor. Telefon daha önceki sızıntılarda da paylaştığımız gibi uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

iPhone XS Max kamerası ile neler sunuyor? Daha önceki modelde olduğu gibi dual kamera teknolojisi sunan iPhone Xs Max'ın geniş açılı ana kamerası f/1.8 diyafram, telefoto kamerası f/2.4 diyafram değerlerine sahip. OIS ile gelen telefon, önceki modeller ile benzer şekilde 2x optik zoom özelliği de sunuyor. Ön kameraya baktığımızda ise 7 Megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram karşımıza çıkıyor. Telefonda önceki modellerde de karşımıza çıkan Face ID özelliği de bulunuyor. Telefonun ana kamerası 4K 60 fps video kayıt ederken ön kamera ise en fazla Full Hd çözünürlükte 60 fps video kayıda izin veriyor.

iPhone Xs Max fiyatı ve çıkış tarihi!