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iQOO 7 bu ay sonunda piyasada

15.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo’nun yan kuruluşu iQOO, iQOO 7’nin Nisan’da Hindistan’da piyasaya sürüleceğini daha önce onaylamıştı. Şimdi marka, bu cihazların 26 Nisan’da piyasaya sürüldükten sonra satışa sunulacağını doğruladı.

iQOO 7 bu ay sonunda piyasada

Bu durum, iQOO Hindistan’ın resmi Twitter hesabından atılan bir tweet ile açıklandı.

İQOO 7’nin yanı sıra iQOO, BMW M Motorsport ile ortaklaşa tasarlanan iQOO 7 Legend’i de ülkede tanıtacak. Cihaz Çin’de, dahili bileşenlerini normal iQOO 7 ile paylaşıyor ancak farklı bir tasarımla geliyor. Arka paneli deri ile kaplanmış ve boyu boyunca BMW’nin renkli şeritlerini görebilirsiniz. İQOO 7, Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor ve kutudan Android 11 tabanlı OriginOS ile çıkıyor. Ancak OriginOS şu anda Çin’e özel olduğu için Hindistan’da Funtouch OS kullanılacak.

iQOO 7 ÖZELLİKLERİ

Amiral gemisi akıllı telefon, ortasında 16 MP selfie kamerası için bir delik bulunan 6,62 inçlik FullHD+ 120Hz AMOLED ekrana ve şifresiz kilit açma için altında bir parmak izi okuyucusuna sahip olarak karşımıza çıkacak.

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Telefonun arka kapağı, 48MP birincil, 13MP telefoto ve 13MP ultra geniş birimlerden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Cihaz 120W şarjlı 4.000 mAh pile sahip olacak. Şu anda iQOO7 ve iQOO7 Legend’in Hindistan’da tam olarak ne kadara mal olacağı belli değil, ancak normal varyantın 40.000 INR (530 dolar / 445 euro) altında fiyatlandırılacağı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon BMW Hindistan
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