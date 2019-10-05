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Irak Meclis Başkanından yolsuzlukla mücadele açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi: - "Yolsuzluk da terör gibi bir musibettir, yolsuzluk Irak'ın ve Iraklıların geleceğini tehlikeye atmaktadır. Irak geçtiğimiz yıllarda iki sorunla karşılaştı, bunlardan biri terör diğeri yolsuzluktu. Nasıl ki terörle mücadele ettik yolsuzluk devleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yolsuzluğun terör kadar tehlikeli olduğunu ve "yolsuzluk devleri" olarak adlandırdığı kesimle mücadele edeceklerini söyledi.

Halbusi, ülkede 1 Ekim'den bu yana yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gösterilerle ilgili Meclis binasının önünde basın toplantısı düzenledi.

Göstericilere meşru haklarını talep etmeye devam etmeye ancak güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmekten kaçınmaya çağıran Halbusi, barışçıl olması halinde gösterilerin rotasından çıkmayacağını ifade etti.

Halbusi, "Yolsuzluk da terör gibi bir musibettir, yolsuzluk Irak'ın ve Iraklıların geleceğini tehlikeye atmaktadır. Irak geçtiğimiz yıllarda iki sorunla karşılaştı, bunlardan biri terör diğeri yolsuzluktu. Nasıl ki terörle mücadele ettik yolsuzluk devleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Muhammed el-Halbusi, hükümetten de söz konusu "yolsuzluk devlerinin" isimlerini açıklamasını istedi.

- Acil tedbirler alınacak

Halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde atılacak adımlardan da bahseden Halbusi, bu bağlamda, devlet, gelecekteki nüfus yoğunluğuna göre inşa edilecek en az 100 bin konut projesine gerekli fonu sağlayıncaya kadar gecekonduların yıkılması sürecinin durdurulacağını söyledi.

Halbusi, "tüm çiftçilerin gelecek yıl tarım arazileri kirasından muaf tutulması ve Iraklı çiftçinin ürettiği mahsullerin ithalinin durdurulması" gibi acil önlemler alınacağını kaydetti.

Meclis Başkanı ayrıca ülkede 50 bin imalathanenin kapandığını ve bunların yeniden faaliyete geçmesi için Merkez Bankası'ndan kredi alımına gidileceğini dile getirdi.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi Yolsuzluk

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