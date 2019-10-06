Irak Parlamento Başkanı Halbusi'den göstericilere sükunet çağrısı

"Devlet alternatif bulana dek, gecekonduların kaldırılmasının durdurulduğunu, vilayetlerdeki nüfusa göre dağıtılmak üzere 100 binden az olmayan konut inşası için gerekli bütçenin sağlandığını ilan ediyoruz. Şimdi başlayacak, ülke içinde göç edenlerin dönüşüne katkı sağlayacak bu proje bir milyon kişiye istihdam sağlayacak. Yüksek okul mezunlarına daha büyük imkanlar sağlanarak yeni memur alımlarına başlanacak. Sayıları bir milyon 250'e ulaşan dar gelirli ailelere sosyal yardımlar için gerekli olan finansman tahsisine parlamento destek verecek."

