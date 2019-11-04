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Irak'ta tansiyon dinmiyor! Göstericiler İran Konsolosluk binasını taşladılar ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2019 02:48 | Son Güncelleme

Irak'ta çok sayıda gösterici, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasını taşladı ve Irak bayrağı açtı.

Irak'ta tansiyon dinmiyor! Göstericiler İran Konsolosluk binasını taşladılar ve...

Kerbela'daki göstericilerden Hüseyin en-Nasiri, yüzlerce kişinin Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplandığını ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı açtığını söyledi.

Göstericilerin, binanın içine girmediğini ancak İranlı diplomatların Kerbela'yı terk etmelerini isteyen sloganlar attıklarını ve binayı taşladıklarını ifade etti.

BAKANLAR KONSEYİ GENEL SEKRETERİ'NİN İNŞAAT HALİNDEKİ EVİ ATEŞE VERİLDİ

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde ise göstericiler, Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi'nin inşaat halindeki evini ateşe verdi.

Zikar polisinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre göstericiler, Gazzi'nin Eş-Şatra ilçesinde inşaat halindeki evini ateşe verdi. Söz konusu kaynak, göstericilerin dağıtılması için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldığını kaydetti.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. (AA)

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