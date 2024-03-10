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  4. Irak ve Suriye'de operasyon! MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de operasyon! MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

10.03.2024 11:31
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de operasyon! MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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terörist msb
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