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  4. Irak’ın Nasıriye kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın Nasıriye kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

27.11.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Irak’ın Nasıriye kentinde Şii Sadr grubu lideri Mukteda Sadr yanlıları ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalar şiddetini arttırırken, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak’ın Nasıriye kentinde Şii Sadr grubu lideri Mukteda Sadr yanlıları ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalar şiddetini arttırırken, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nasıriye Polis Dairesi Müdürü el-Vaili görevden alındı.

Irak’ta Şii lider Mukteda el-Sadr’ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazının ardından Nasıriye kentinde Sadr yanlılarının hükümet karşıtı protestoculara saldırmasıyla başlayan ve şu ana kadar 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan çatışmalar şiddetini arttırdı. Kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulurken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Nasıriye Polis Dairesi Müdürü Hazım el-Vaili’yi görevden aldı. Şiddet olayları kapsamında görevden alınan el-Vaili hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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