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Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 4’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

Ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi - Göstericiler Zikar Vilayet Meclisini basarak ateşe verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle dün başlayan hükümet karşıtı protestolar, bugün de devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Zikar (Amara) vilayetinde, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine göstericiler Zikar Vilayet Meclisini basarak ateşe verdi.

Başkent Bağdat'ta ikinci gününde de devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bağdat'taki El-Halani ve El-Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen gösterilere, güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi için kadınlar da katıldı. Buna rağmen güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin katılımıyla olağanüstü toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı ise devam ediyor.

- Gösterilerde dün 3 kişi öldü

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye, Necef ve Kerbela'da da düzenlenmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak devleti ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

- Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.

Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

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