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"İran bölgenin güvenliği için iş birliğine hazırdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: "İran hükümeti, bölgenin ve stratejik deniz yollarının güvenliğinin garanti altına alınması için iş birliği yapmaya hazırdır" - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "Bu olayı, bölgesel gerginliğin azaltılması ve huzur ortamının oluşması için ortaya konulan bölgesel ve uluslararası çabalara aykırı bir girişim olarak görüyoruz. İran bölgede müzakere ve iş birliğini destekliyor"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine Umman Körfezi'nde yapılan saldırıyı endişeyle karşıladıklarını ve bölgenin güvenliği için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Rebii, İran hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade etti.

Bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunan Rebii, "İran hükümeti, bölgenin ve stratejik deniz yollarının güvenliğinin garanti altına alınması için iş birliği yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de "şüpheli" olarak nitelendirdiği olayın Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran lideri Ali Hamaney'in görüşmesi sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Musevi, "Bu olayı, bölgesel gerginliğin azaltılması ve huzur ortamının oluşması için ortaya konulan bölgesel ve uluslararası çabalara aykırı bir girişim olarak görüyoruz. İran bölgede müzakere ve iş birliğini destekliyor." açıklamasını yaptı.

- Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Resmi ziyaret için dün Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

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İRAN Umman

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