"İran bölgenin güvenliği için iş birliğine hazırdır"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerine Umman Körfezi'nde yapılan saldırıyı endişeyle karşıladıklarını ve bölgenin güvenliği için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Rebii, İran hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade etti.

Bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunan Rebii, "İran hükümeti, bölgenin ve stratejik deniz yollarının güvenliğinin garanti altına alınması için iş birliği yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de "şüpheli" olarak nitelendirdiği olayın Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran lideri Ali Hamaney'in görüşmesi sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Musevi, "Bu olayı, bölgesel gerginliğin azaltılması ve huzur ortamının oluşması için ortaya konulan bölgesel ve uluslararası çabalara aykırı bir girişim olarak görüyoruz. İran bölgede müzakere ve iş birliğini destekliyor." açıklamasını yaptı.