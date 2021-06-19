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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde oy verme işlemi sona erdi

19.06.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde 19 saat süren oy kullanma işlemi sona erdi. Seçim sonuçlarının öğle saatlerine kadar netleşmesi ve 8. Cumhurbaşkanının ilan edilmesi bekleniyor.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde oy verme işlemi sona erdi

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi yerel saatle 07.00'de başlayan ve 24.00'te sona ermesi gerekirken 02.00'ye kadar uzatılan oy kullanma işleminin sona erdiğini duyurdu. Seçimlerde toplamda 19 saat boyunca oy kullanıldı.

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İran'da muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti 8. Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 kişi oy kullanma hakkına sahip. İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 1 milyon 392 bin 148.

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve diğer devlet yetkilileri ile adaylar başkent Tahran ve diğer şehirlerde kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Seçimlerde 5 bin 752 usulsüzlük bildirildiği ancak bunlardan 778'inin Seçim Merkezi tarafından kayıt altına alındığı belirtiliyor. Reformist aday Himmeti'nin usulsüzlüklerle ilgili kısa bir süre önce İçişleri Bakanlığı binasına gittiği ve görüşmelerde bulunduktan sonra ayrıldığı aktarıldı.

SEÇİMLERE İLGİ DÜŞÜK DÜZEYDE

Ülkede adayların çoğunluğunun veto edilmesi nedeniyle reformist seçmenin bir bölümü boykot kararı aldığı için seçimlere ilginin az olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıldığı için bazı seçim merkezlerinin önünde yoğunluk oluştu.

Seçim sonuçlarının öğle saatlerine kadar netleşmesi ve 8. Cumhurbaşkanının ilan edilmesi bekleniyor.

İran'da Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kimse en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu nedenle aday olamadı.

YÜZDE 50+1 OY GEREKİYOR

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve kazanan ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olacak.

Ruhani'nin kazandığı 2017'deki 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde katılım yüzde 73, geçen yıl yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerine ise yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Cumhurbaşkanı İran

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