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  4. İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

06.07.2024 07:05
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İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

OYLARIN YÜZDE 53,7'SİNİ ALDI

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 53,7 oldu.

AA-20240705-35064687-35064665-IRANDA_CUMHURBASKANI_SECIMININ_IKINCI_TURUNDA_OY_VERME_SURESI_IKINCI_DEFA_UZATILDI

İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oyların 13 milyon 538 bin 179'unu aldığını belirtti. Celili'nin oy oranı yüzde 44,4'te kaldı.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılım oranı ise yüzde 49,8 oldu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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