İran'da salgında 6. dalga... Omicron 1 aylık bebeği yakaladı

Koronavirüs nedeniye 6. dalgayı yaşayan İran'da vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanıyor. Ülkenin Fars eyaletinde Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan bir bebek hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletinde yer alan Laristan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının bölgede hızla yayılmasından endişe edildiği belirtildi.

6. DALGA YAŞANIYOR

Tıp Fakültesi Dekanı Behzad Rızayi, "Salgında 6. dalga nedeniyle bu hafta hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 41 artış oldu." bilgisini verdi.

1 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İmam Rıza Hastanesinde Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tedavi gören henüz bir aylık bebeğin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Covid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 133 bin 718 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e ulaştı. (AA)

