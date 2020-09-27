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İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirdi.

İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti

Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki "düşmanlıkların son bulması" çağrısı yaptı.

"BÖLGEMİZİN ŞİMDİ İHTİYACI VAR"

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki "endişe verici şiddeti" yakından izlediğini belirten Zarif, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve müzakereleri sağlamak için arabuluculuk etmeye hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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