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İran'dan ABD'ye çağrı: 10 milyar dolarımızı serbest bıraksınlar

03.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’tan farklı olduğunu ispatlaması gerektiğini belirterek, "Örneğin bizim dondurulan 10 milyar dolarımızı serbest bıraksınlar" ifadesini kullandı.

İran'dan ABD'ye çağrı: 10 milyar dolarımızı serbest bıraksınlar

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan devlet televizyonunda ABD ile nükleer müzakereler ve nükleer anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, Viyana’da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine döneceklerini belirterek, "Müzakereden kaçmıyoruz. Sadece müzakerelerin yeniden başlaması için uygun bir hazırlık sürecine ihtiyacımız var. Yakında müzakerelere döneceğiz. Elbette Batılıların yakın zamanı ile bizim yakın zamanımız farklı olabiliyor. Onlar üzerlerine düşeni yakın zamanda diyerek 5 yıl geçiştirdiler. Ama bizim için yakın zamanın bir mantığı var ve gerekli hazırlıklar yapıldığında kısa sürede müzakerelere yeniden başlayacağız" dedi.

"GERÇEK NİYET VE İRADELERİNİ ORTAYA KOYMALILAR"

Nükleer müzakerelerin İran için fayda sağlaması gerektiğini belirten Abdullahiyan, "Müzakere masasına kendileri ile kahve içmek ve sohbet etmek için döneceğimizi sanmasınlar. Biz müzakerelerin ciddi olmasını ve fayda sağlamasını istiyoruz. Bu nedenle müzakereye taraf olanlar gerçek niyet ve iradelerini ortaya koymalılar" ifadesini kullandı.

"10 MİLYAR DOLARIMIZI SERBEST BIRAKSINLAR"

ABD Başkanı Joe Biden’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’tan farklı olduğunu ispatlaması gerektiğini belirten Abdullahiyan, "New York temaslarım sırasında Washington yönetiminden bana mesaj getirenlere Biden’ın kendisini Trump’tan farklı olduğunu ispatlaması gerektiğini söyledim. Örneğin bizim dondurulan 10 milyar dolarımızı serbest bıraksınlar. Somut bir adım atılsın ve biz de Biden’ın gerçekten Trump’tan farklı olduğunu görelim" dedi.

Abdullahiyan, "Biden, çoğu zaman Trump’tan farklı olduğunu ve onun yöntemlerini kabul etmediğini söylüyor. Ama diğer yandan onun yöntemlerini kullanmaya devam ediyor. Trump’ın uygulamaya başlattığı yaptırımlar ile bugün müzakere masasına oturmak istiyor. Biz bu konuda ciddi olduğumuzu çoğu kez belirttik. Sadece bizim hükümetimiz somut adımlar görmek istiyor. Çünkü müzakere masasında birkaç fincan kahve içmenin İran milletine hiçbir faydası olmuyor. Eğer ABD Başkanı Biden da müzakere konusunda ciddiyse, somut bir adım atsın ve İran’a ait dondurulan 10 milyar doları serbest bıraksın" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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