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  4. İran'dan bardağı taşıracak hamle! İsrailli milyarderin gemisine el kondu

İran'dan bardağı taşıracak hamle! İsrailli milyarderin gemisine el kondu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.04.2024 13:40
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İran ile İsrail arasındaki tansiyon artık patlama noktasına geldi. 1 Nisan tarihinde İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alması sonrası İran'dan 'cezalandıracağız' mesajı gelmişti. İki ülke arasında savaşın her an patlak vermesi bekleniyor. Son olarak İran'dan bardağı taşıracak bir hamle geldi.

İran'dan bardağı taşıracak hamle! İsrailli milyarderin gemisine el kondu

Al-Arabia'da yer alan habere göre, İran Silahlı Özel Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu yük gemisini ele geçirdi. Operasyonda İranlı komandoların helikopterle gemiye baskın düzenlediği görülüyor.

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İSRAİLLİ MİLYARDER EYAL OFER'İN GEMİSİYDİ

Gemi en son Cuma günü Dubai açıklarında Hürmüz Boğazı'na doğru giderken tespit edilmişti.

MSC Aries adlı Portekiz bayraklı yük gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait Fuceyrat limanı yakınlarında İranlılar tarafından durdurulduğu bildirildi. Geminin İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime şirketine ait olduğu ifade edildi.

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İsrail basını, Portekiz bayrağı taşıyan MSC Aries gemisini “yarı yarıya İsrail’e ait” diyerek İsrail’le ilişkisini kabul etti.


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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail gemi
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