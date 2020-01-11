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  4. İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

İran, hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna uçağının kara kutusunun Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.

Düşürülen uçağın kara kutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını aktaran Rızayifer, "Kanada, Fransa ve ABD gibi ülkelerden kara kutudaki bilgilerin indirilmesi için gerekli yazılım donanımları İran'a göndermelerini talep ettik ancak bu ülkeler İran'ın teklifini reddetti." dedi.

Bunun üzerine kara kutunun dünyadaki tarafsız ve saygın laboratuvarlardan birinde okunması için Ukrayna, İsveç, İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere gönderilmesine karar verildiğini belirten Rızayifer, "Son olarak kara kutunun Fransa'da okunmasına karar verildi. Bu beş ülke de kara kutunun kodlarının Fransa'da çözülmesine onay verdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı da sabah yaptığı açıklama ile söz konusu yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine saldırı düzenlenmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN düşen uçak Kara Kutu

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