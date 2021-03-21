İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a: Bir önceki ahmak

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nevruz ve yeni yıl nedeniyle İran halkına hitaben konuşma gerçekleştirdi. Hamaney konuşmasında, yeni yılın üretim, destek ve engelleri kaldırma yılı olacağını kaydederek, “Yerli üretimi artırma sloganımız geçtiğimiz yıl yeterince verimli olmadı. Bu yıl bunu daha da geliştirmek ve artırmamız gerekiyor. Bizim ülke içerisinde ekonomiyi güçlendirecek yerli imkanlarımız yeterince var ve bunları desteklemeliyiz" dedi.

"SEÇİMLER ULUSLARARASI ALANDA İRAN'IN İKTİDAR VE GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

İran halkından Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım göstermelerini isteyen Hamaney, "Seçimler uluslararası alanda İran’ın iktidar ve gücünü gösteriyor. Sandık başına giderek oy kullanan halkımız aldığı kararlar ile ülke idaresini yeniliyor ve geliştiriyor. Yürütme organında bulunan hükümetin bu konuda sorumluluğu fazla. Ve halk sandık başına giderek onu güçlendiriyor ve yürütme organına taze nefes veriyor" ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD ve İsrail casusluk servislerinin ülkede Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın düşük olması için çalıştığını ve seçimlere ilişkin olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizim bu konuda elimizde net bilgiler var. ABD ve İsrail casusluk servisleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın düşük olması için çalışıyorlar. Seçimlerin formalite olduğunu ve her şeyin önceden belirlendiği algısını oluşturmak istiyorlar. Bu doğru değil" dedi.