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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed Bin Abdulrahman el Sani ile görüşmesinde, Basra Körfezi’ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar’a ziyareti kapsamında başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed Bin Abdulrahman el Sani ile görüşmesinde, Basra Körfezi’ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar’a ziyareti kapsamında başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile görüştü. İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Basra Körfezi’nin güvenliği konusu da ele alındı.
Basra Körfezi’ndeki yabancı güçlerin Körfez’de gerginliği artırdığını belirten Zarif, Körfez’de kurulması planlanan askeri koalisyonun varlık gösteremeden yenileceğini söyledi. Basra Körfezi’ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu vurgulayan Zarif, "Körfez sularının güvenliği yabancı ülkelerin işi değil" ifadesini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ise İran ile siyasi ve ekonomik ilişkinin önemine işaret ederek, bölgenin güvenlik ve istikrarı için İran ile işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

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