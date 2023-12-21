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İran'ın casus kadınları İsrail askerlerini tuzağına düşürdü: Bilgi karşılığında müstehcen videolar ve fotoğraflar...

21.12.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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İran'da Devrim Muhafızları Birliği tarafından eğitilen ve iyi derecede İbranice konuşan kadınlar İsrail askerlerine sosyal medyadan müstehcen fotoğraf ve video yollayarak bilgi elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerin Hamas'a aktarıldığı ifade ediliyor.

İran'ın casus kadınları İsrail askerlerini tuzağına düşürdü: Bilgi karşılığında müstehcen videolar ve fotoğraflar...

The Jerusalem Post'un haberine göre, İran'ın kuzeyindeki Meşhed şehrinde Devrim Muhafızları'ndan eğitim aldığı belirlenen ve İbraniceyi iyi konuşan genç kadınların sosyal medya hesaplarıyla İsrail askerlerinden bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edildi.

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MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR YOLLAYARAK BİLGİ ELDE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Ekibin 22 farklı sahte sosyal medya profili üzerinden İsrail askerlerine açık kıyafet giyerek veya çıplak şekilde fotoğraflar ve videolar gönderildiği söylendi.

Baghbani Tarshizi ve Haniyeh Ghaffarian ismindeki iki kadının kimliği açıklanırken, Iran International'ın haberine göre ise elde edilen bilgiler Hamas'a aktarılıyor.

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İLK VAKA DEĞİL

Hamas'ın daha önceden askeri bilgilere erişim sağlamak amacıyla geçmişte de aynı taktiklere başvurulduğu biliniyor.

2022 yılında İsrail askerlerini kandırmak için de aynı ekibe benzer bir ağ kuran Hamas'ın girişimi engellenmişti.

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Oluşturulan sosyal medya profilleri aracılığıyla aynı zamanda bazı İsrail askerlerine bulmaca kisvesi altında casus yazılım yerleştirilmeye çalışıldığı da biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Hamas
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