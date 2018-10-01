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İran-Irak sınırı yakınlarında deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 03:44 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Irak ile İran sınırı arasındaki bölgede bir deprem meydana geldi.

İran-Irak sınırı yakınlarında deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre İran - Irak sınırı yakınlarında bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında saat 02.49'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.

Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında henüz bir bilgi alınamadı.

(CNN TÜRK)

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deprem Son dakika İran-Irak sınırı Kandilli Rasathanesi

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