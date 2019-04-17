İran'ın başkenti Tahran'daki İran Milli Kütüphanesi'nde "Türkiye köşesi" açıldı.

İran Milli Kütüphanesindeki açılışa Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ile İran Milli Kütüphane ve Belgeler Teşkilatı Başkanı Eşref Burucerdi katıldı.

Büyükelçisi Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile İran arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin derinliğinin herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, kültürel alandaki ilişkileri de geliştirmek amacıyla böyle bir adım atıldığını söyledi.

- "Türkiye Köşesi, iki ülke arasında yeni ufuklara pencereler açıyor"

İran Milli Kütüphanesinin içinde açılan köşeye Türkiye Cumhuriyeti devletinin kültür, edebiyat, din ve tarih alanlarında bin 500 adet kitap hediye ettiğini aktaran Örs, şunları kaydetti:

"Türkiye Köşesi, iki ülke arasında yeni ufuklara pencereler açıyor. Pencere açmak ve selamlaşmak çok önemli. Türkiye ile İran halkları arasında bu sıcak ve yakın selamlaşmayı, bugün burada küçük bir kütüphane ile taçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu köşeye olan desteğimizi düzenli bir şekilde sürdüreceğiz."