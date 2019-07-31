HABER

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

İran hükümeti, Merkez Bankası'nın riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi önerisini kabul etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi yönündeki Merkez Bankası önerisini onayladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha detaylı şekilde ele alınacağını söyledi.

Vaizi, "Milli paradan 4 sıfırın atılmasıyla ilgili öneri daha önce de gündemimizdeydi. Riyal sadece bankacılık işlemlerinde geçerli oluyor ancak tümen halk arasında kullanılıyor. O yüzden biz de kullanımda olanı tercih etmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

Himmeti, söz konusu önerinin Bakanlar Kurulu'nun ardından Meclis'te kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfır atılacağını belirtmiş, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini ifade etmişti.

Merkez Bankası Başkanı ayrıca önerinin kabul edilmesi durumunda yeni banknotların basımına başlanacağını kaydetmişti.

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu
Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destekFransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu İRAN riyalden 4 sıfır atılması

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.