HABER

İran Savunma Bakanı Hatemi Suriye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Hatemi Suriye'de

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gittiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hatemi Şam Uluslararası Havalimanı'nda İranlı ve Suriyeli askeri ve siyasi yetkililer tarafından karşılandı.

Hatemi'nin Suriyeli mevkidaşıyla yapacağı görüşmenin ardından Beşşar Esed ile de bir araya geleceği belirtildi.

PARTNER90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!
Ayder Yaylası, bayramda doldu, taştıAyder Yaylası, bayramda doldu, taştı
Şehir magandalarına, 'Poligona gelin' çağrısıŞehir magandalarına, 'Poligona gelin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Suriye Tahran

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

MHP'den 8 maddelik af teklifi! Aftan kimler yararlanacak?

MHP'den 8 maddelik af teklifi! Aftan kimler yararlanacak?

Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.