İran Savunma Bakanı Hatemi Suriye'de

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gittiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hatemi Şam Uluslararası Havalimanı'nda İranlı ve Suriyeli askeri ve siyasi yetkililer tarafından karşılandı.

Hatemi'nin Suriyeli mevkidaşıyla yapacağı görüşmenin ardından Beşşar Esed ile de bir araya geleceği belirtildi.

