İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 3 bin 500'den fazla mahkumun affını veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen 3 bin 552 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada affın, Hazreti Muhammed ve Şii inancına göre 6. imam Cafer-i Sadık'ın doğum yıl dönümleri vesilesiyle gerçekleştiği ifade edildi.

İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Hamaney'e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3 bin 552 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

