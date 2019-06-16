İran'da batık finans kurumu mağdurlarının eylemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İran'da batık finans şirketlerinden paralarını alamayan mağdurlar tarafından Tahran'daki Merkez Bankası önünde protesto eylemi gerçekleştirildi.

İran'da 2017 yılında batık finans şirketlerine birikimlerini kaptıran mağdurlar, eylemlerini Merkez Bankasının önünde devam ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına göre, toplanan kalabalık mağduriyetlerini gidermeyen Merkez Bankasına tepki göstererek "Merkez Bankası mı yoksa hırsızlığın merkezi mi" şeklinde sloganlar attı.

Ülkede Kaspiyen, Hucec, Arman, Feriştegan, Samin ve Pedide olmak üzere sayıları 6 bini bulan kredi kurumlarının milyonlarca mudiyi mağdur ettiği belirtiliyor.

Kredi kurumu mağdurlarından 200 kişilik grup 2017 yılının başlarında, başkent Tahran'daki İran Merkez Bankası önünde gösterilere başlamış ve 2018'in başlarında eylem toplumsal boyut kazanmıştı. İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında başlayan ve İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

