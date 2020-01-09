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  4. İran'da düşen Ukrayna uçağına terör ve füze saldırısı ihtimali araştırılıyor

İran'da düşen Ukrayna uçağına terör ve füze saldırısı ihtimali araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov: - "Değerlendirilen senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var"

KİEV (AA) - Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran’da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.

Danilov, Ukrayna merkezli internet sitesi Censor.NET’e yaptığı açıklamada, İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatı doğrultusunda bir komisyonun kazayı araştırmak üzere Tahran’a gittiğini anlatan Danilov, "Söz konusu ekipte bakanlık ve ilgili birimlerden toplam 45 kişi bulunuyor ve İranlı yetkililerle görüşmeler yapıyorlar." dedi.

Uçağın düşmesine ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiğine işaret eden Danilov, "Bu senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var. Diğer senaryolar ise motorun teknik nedenlerle patlaması ve uçağın havada insansız hava aracı ile çarpışması." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra dün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN uçak Ukrayna

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