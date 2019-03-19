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İran'da kaçak canlı hayvan çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

İran'da kaçak canlı hayvan çetesine operasyon

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde Körfez ülkelerine kaçak yollarla yaklaşık 150 bin canlı hayvan götüren çeteye operasyon yapıldığı belirtildi.

Kirman Adliyesi Genel Başkanı Yedullah Muvahhid, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, 2018 yılından bu yana yaklaşık 150 bin hayvanı kaçak yollarla Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerine götüren bir çetenin tespit edildiğini aktardı.

Muvahhid, güvenlik güçlerinin Kirman eyaletinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı operasyonda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 150 kişinin tespit edildiğini ve bunlardan 7'sinin yakalandığını kaydetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde bu çetenin Kirman, Kermanşah, İsfahan, Yezd, Kum ve Horasan-ı Rezevi'den canlı hayvanları toplayıp Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinden motorlu kayıklarla Körfez ülkelerine götürdüğü belirtildi.

İran hükümeti, ekonomik krizle birlikte iki katına çıkan kırmızı etin fiyatını düşürebilmek için Avustralya, Brezilya ve Kırgızistan başta olmak üzere birçok ülkeden canlı hayvan ve hazır et ithalatı yapıyor.

Komşu ülkelerden Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkmenistan'a canlı hayvan ihraç eden İran'da, besicilerin ülke içerisinde sattıkları etten kâr etmedikleri gerekçesiyle hayvanları kaçak yollarla komşu devletlere satması, kırmızı et fiyatının 2 katına çıkmasına ve hükümetin fiyatları düşürmek için Kırgızistan, Brezilya ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden et ithal etmesine yol açıyor.

Tahran'da geçen yıl bu aylarda 50 bin tümen olan kırmızı etin kilosu, şimdi kasaplarda ve marketlerde 100 bin tümenden satılıyor. Hükümetin yabancı ülkelerden ithal edip belediye pazarlarında sattığı kırmızı etin kilosu ise 40 ila 50 bin tümen arasında değişiyor. Fiyatların yarı yarıya fark etmesi, belediye pazarları ve ithal ucuz etin satıldığı diğer satış noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

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İRAN Körfez

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