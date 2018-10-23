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İran'dan "ABD ile müzakere" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 09:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD yönetimiyle karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu belirtti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD yönetimiyle karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo'ya konuşan Zarif, İran'ın ABD ile müzakere konusunda ön koşulu olmadığını ancak Washington yönetiminin Tahran'a saygı duyması gerektiğini belirtti.

Müzakere masasına oturan tarafların birbirlerine saygı duyması gerektiğinin altını çizen Zarif, "Bizim (ABD ile müzakerede) ön koşullarımız yok ancak görüşmeler için karşılıklı güvenden önce karşılıklı saygı gereklidir." dedi.

İran'ın bankacılık işlemlerini ve petrol ihracatını ABD yaptırımlarına karşı korumak için İngiltere, Almanya ve Fransa'nın hazırladığı mekanizmaya işaret eden Zarif, söz konusu mekanizmanın ABD yaptırımlarını etkisiz kılabilmesi için ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'a kadar ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Zarif ayrıca, ABD yaptırımlarına karşı birçok ülkenin Tahran'la ekonomik ilişkilerini sürdürdüğünü ve yaptırımların üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Müzakere Zarif

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