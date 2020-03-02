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  4. İranlı bürokrat Muhammed Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti

İranlı bürokrat Muhammed Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi (72), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İranlı bürokrat Muhammed Mirmuhammedi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Mirmuhammedi, hayatını kaybetti.

Mirmuhammedi, 6 ve 7'nci dönemde Kum milletvekilliği yapmış, 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştı.

VAKA SAYISI BİNE YAKLAŞTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Muhammed Mirmuhammedi İRAN

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