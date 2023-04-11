İranlı milletvekilinden başörtüsü açıklaması: Uyarıyı dikkate almayanlar yargılanacak

İran'da 2022'de 'ahlak polisi' tarafından kıyafetinden dolayı gözaltına alınan Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yönetim karşıtı protestolar düzenlenmişti. İran'da kadınların zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına tepkileri sürerken, yönetimden ise yeni yaptırımlar açıklandı.

Entekhab haber sitesine göre Kevseri, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan'ın 8 Nisan'da yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, başörtüsü zorunluluğunu ihlal edenlerin 15 Nisan Cumartesi gününden itibaren şehir kameraları ile tespit edileceğini kaydetti.

Başörtüsü kuralına riayet etmeyenlerin önce uyarılacağını belirten Kevseri, uyarıyı dikkate almayıp kuralı ihlal etmeye devam edenlerin ise yargı önüne çıkarılacağını söyledi. Kevseri, bu uygulamanın tamamen yasal olduğunu ileri sürdü.

ARAÇLARINA EL KONULACAK

İran'da Polis Müdürlüğü 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Aynı gün açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan ise başörtüsü kuralına riayet etmediği tespit edilen kadınların önce uyarılacağını belirterek, uyarıyı dikkate almayıp fiili devam ettirenlerin ise yargı önüne çıkarılacağını söylemişti.

Radan, aynı durumun sürücüler için de geçerli olduğunu belirterek, uyarıyı dikkate almayıp durumu devam ettirenlerin araçlarına el konulacağını kaydetmişti.

İRAN'DA NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor. (AA)

