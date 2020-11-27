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  4. İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

27.11.2020 18:25 | Son Güncelleme:
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İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Tahran'ın Abserd ilçesinde silahlı teröristlerin İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade'nin saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

KORUMALARI İLE SALDIRGANLAR ARASINDA ÇATIŞMA

Açıklamada Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedildi.

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İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti. (AA)

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